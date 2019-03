Atrizes e cantoras dão nas vistas com visuais arrojados e repletos de sensualidade.

Por Patrícia Correia Branco | 09:25

O Carnaval do Brasil é o mais famoso do Mundo e, se dúvidas houver, basta olhar com atenção para as imagens dos desfiles no sambódromo no último domingo.Música, dança e muita animação, que se conjugam com cenários verdadeiramente deslumbrantes de cor e mulheres bonitas. As grandes estrelas dos desfiles são, por norma, atrizes ou cantoras famosas, que animam os corsos com trajes ousados, que acentuam toda a sua sensualidade.