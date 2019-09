Fancesa Aigle Azur recebe 14 propostas de interesse na companhia aérea

A companhia aérea francesa Aigle Azur, em processo de falência desde 02 de setembro, informou hoje que recebeu 14 manifestações de interesse, sem que nenhuma delas preveja a compra da totalidade do grupo.

Trata-se "essencialmente" de manifestações de interesse de compra de "ativos isolados", diz a transportadora aérea em comunicado, adiantando que também existem "projetos de compra mais globais".

As manifestações de interesse em relação à Aigle Azur surgem no âmbito do processo iniciado pelo administrador de insolvência designado para administrar a companhia aérea francesa.