FAO coloca Cabo Verde na lista de países a precisarem de assistência alimentar

Por Lusa | 11:05

A organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) incluiu Cabo Verde na lista de países a necessitar de assistência alimentar externa, mas as autoridades cabo-verdianas asseguram que a situação não é de crise alimentar.

De acordo com o mais recente relatório da organização sobre colheitas e situação alimentar no mundo, o agravamento de conflitos e as condições climáticas adversas aumentaram para 39 o número de países a necessitar de ajuda alimentar externa.

"A lista inclui agora 39 países, mais dois do que em março, com a entrada de Cabo Verde e Senegal", adianta a FAO.