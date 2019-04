Fashion Revolution Week começa hoje em todo o mundo Portugal incluído

Por Lusa | 09:00

A Fashion Revolution Week, semana de sensibilização para o verdadeiro custo da roupa, tendo em vista um futuro mais sustentável, é assinalada a partir de hoje, com várias atividades, em mais de cem países, Portugal incluído.

Entre hoje e domingo, decorrem mais de mil iniciativas, em mais de cem países em todo o mundo, em nome de "uma indústria de moda mais justa, segura e transparente", de acordo com informação disponível no site oficial do movimento Fashion Revolution.

Hoje, a Casa do Impacto, em Lisboa, acolhe a iniciativa Fashion Revolution Day organizada pela GoParity, "uma plataforma de investimento em projetos de energia sustentável que promove o alargamento do acesso a oportunidades e da partilha dos benefícios gerados".