Fátima Lopes celebra 41.º desfile consecutivo com presença em Paris

Peças são inspiradas em diversos aspetos da cultura nacional como a calçada portuguesa, o mar ou a saudade.

14:53

A designer Fátima Lopes vai realizar, na terça-feira, o seu 41.º desfile consecutivo, durante a Semana da Moda de Paris, com um evento na Embaixada de Portugal na capital francesa, apresentando assim a sua coleção outono/inverno.



Num evento paralelo ao calendário oficial, Fátima Lopes vai apresentar a sua coleção na Embaixada de Portugal em Paris, decidindo assim "prestar homenagem ao seu País e às suas origens", numa coleção que a criadora define como "Made in Portugal" e que pretende mostrar as tradições nacionais, mas também um Portugal moderno, segundo comunicado de imprensa.



Fátima Lopes marca ainda os 20 anos de apresentações em Paris, onde foi também a primeira designer portuguesa a marcar presença.



Ainda no tema do aniversário, Fátima Lopes vai apresentar 41 combinados que representam os seus 41 desfiles na capital francesa. Haverá casacos em lã/caxemira, vestidos de seda drapeada de veludo e as cores serão o preto, o branco, apontamento de azul, alguns padrões e ainda tons terra como verdes e castanhos.



Tal como indica o mote desta coleção, as peças são inspiradas em diversos aspetos da cultura nacional como a calçada portuguesa, o mar ou a saudade.