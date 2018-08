FBI despediu agente que criticou Trump em mensagem

Peter Strzok criticou o presidente norte-americano em mensagens e participou nas investigações sobre a interferência russa nas presidenciais dos EUA.

Peter Strzok, agente do FBI que criticou Trump em mensagens e que participou nas investigações sobre a interferência russa nas presidenciais norte-americanas, foi despedido. Segundo o advogado de Strzok, o despedimento foi justificado por uma violação dos regulamentos da polícia federal norte-americana.

De acordo com o New York Times, Peter Strzok é um dos agentes de contra-inteligência mais experientes, tendo sido uma figura-chave nos primeiros meses da investigação.

Além das mensagens de texto, o agente foi acusado de enviar um mandado de busca "altamente confidencial" para uma conta de email pessoal. Já em Junho, a conduta de Strzok foi abordada num relatório do inspector-geral – que falava sobre a forma como o FBI lidou com a investigação aos e-mails de Hillary Clinton antes das eleições presidenciais norte-americanas de 2016. Um mês depois foi obrigado a depor perante a Câmara dos Representantes sobre as mensagens.

O advogado de Peter Strzok, Aitan Goelman, disse que David Bowdich, sub-director do FBI, anulou uma decisão que tinha suspendia por 60 dias Strozk. Bowdich terá passado por cima dessa decisão e o agente do FBi acabou por ser demitido.

"A decisão de demitir o agente especial Strzok não é apenas um afastamento da prática habitual do FBI, mas também contradiz o testemunho do director Wray ao Congresso e as garantias de que o FBI pretendia seguir a sua prática habitual neste e em todos os seus casos relacionados com o pessoal ", disse o advogado, referindo-se a Cristopher Wray. "Esta decisão é profundamente preocupante para todos os americanos", concluiu Goelman.