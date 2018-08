Por Lusa | 22:27

O FC Barcelona, campeão espanhol de futebol, anunciou hoje a contratação, por 19 milhões de euros, do internacional chileno Arturo Vidal ao Bayern Munique, campeão alemão.

O médio, de 31 anos, vai ainda efetuar os testes médicos, após os quais deverá assinar pelo clube catalão por três temporadas.

Além do internacional chileno, o clube catalão já anunciou a contratação do defesa francês Clément Lenglet, do avançado brasileiro Malcom e do médio, também brasileiro, Arthur Melo.