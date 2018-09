FC Barcelona vence FC Porto e conquista Taça Continental de hóquei em patins

Por Lusa | 19:23

O FC Barcelona venceu hoje a Taça Continental de hóquei em patins, ao vencer o FC Porto, por 3-2, no desempate por grandes penalidades, após uma igualdade a três golos.

Em Barcelos, Ignacio Alabart (18 minutos), Pablo Alvarez (21) e Marc Gual (45) marcaram os golos do FC Barcelona no tempo regulamentar, com Reinaldo Garcia (22), Rafa (44) e Hélder Nunes (45) a fazerem os tentos que permitiram aos 'dragões' levar o jogo para prolongamento.

Na reedição da final da Liga Europeia de 2017/18, os catalães voltaram a vencer e conquistaram pela 18.ª vez a antiga Supertaça Europeia, que junta, desde 2017, os finalistas da principal competição europeia de clubes e a Taça CERS.