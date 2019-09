FC Porto ainda com muitas baixas e Alex Telles e Marcano em trabalho específico

O FC Porto voltou hoje a treinar com vários condicionalismos na equipa, com Marega, Sérgio Oliveira e Pepe ainda no boletim clínico, e Alex Telles e Marcano em trabalho específico.

O central Pepe, que foi dispensado da seleção portuguesa devido a uma contusão na coxa, fez tratamento, enquanto Sérgio Oliveira fez tratamento e ginásio, e o avançado maliano Marega, e recuperar de uma entorse, cumpriu treino condicionado.

O treinador Sérgio Conceição teve ainda Alex Telles e Marcano "em trabalho específico", enquanto os restantes jogadores disponíveis integraram os primeiros 45 minutos do treino da equipa B dos 'dragões'.