FC Porto bate Águas Santas e conquista Supertaça de andebol

O FC Porto conquistou hoje pela sétima vez a Supertaça de andebol, ao derrotar o Águas Santas, por 28-22, em jogo disputado em Lamego.

Os campeões nacionais, que chegaram ao intervalo a vencer por 14-22, sucedem ao Benfica no historial de vencedores e recuperaram o troféu cinco anos depois da última conquista.

Com sete triunfos, o FC Porto passa a partilhar com o ABC o estatuto de equipa com mais troféus, enquanto o Águas Santas, finalista vencido na Taça de Portugal, voltou a perder para os 'dragões' e viu adiada a sua primeira conquista da Supertaça.