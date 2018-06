FC Porto ergue Taça de Portugal de hóquei em patins pela 17.ª vez, a terceira consecutiva

Por Lusa | 20:20

O FC Porto conquistou hoje a Taça de Portugal de hóquei em patins pela 17.ª vez, a terceira consecutiva, ao vencer na final o Valongo por 3-2 no prolongamento, depois do empate 2-2 no tempo regulamentar.

Em Tomar, Reinaldo Garcia assinou o golo da vitória do FC Porto, no último minuto do prolongamento, aos 59, assegurando o terceiro troféu consecutivo para os 'dragões'.

No tempo regulamentar, os 'azuis e brancos' adiantaram-se, com golos de Gonçalo Alves, aos 21 minutos, e Hélder Nunes, aos 23, mas, na segunda parte, Diogo Fernandes, aos 32, e Ruben Pereira, aos 46, empataram para o Valongo, que se estreou no encontro decisivo.