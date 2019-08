FC Porto inicia defesa do título nacional de andebol com vitória sobre Madeira SAD

O FC Porto, campeão em título, iniciou hoje da melhor maneira a defesa do título, ao receber e vencer o Madeira SAD por 32-18, em jogo antecipado da primeira jornada do campeonato nacional.

A primeira jornada do campeonato prossegue no sábado, com a realização de mais cinco encontros e encerra apenas em 26 de outubro, quando o Sporting da Horta receber o Águas Santas.

Resultados da primeira jornada: