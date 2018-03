FC Porto pela primeira vez nas meias-finais da Youth League

Equipa sub-19 venceu o Tottenham esta terça-feira por 2-0.

Por Lusa | 16:57

O FC Porto qualificou-se esta terça-feira pela primeira vez para as meias-finais da Youth League em futebol, ao vencer em casa do Tottenham, por 2-0.



Oliver Skipp, aos 30 minutos, na própria baliza, e Santiago Irala, aos 40, marcaram os golos dos 'dragões', no encontro disputado no centro de treinos dos 'spurs', em Enfield, Inglaterra.



As meias-finais da Youth League, competição destinada a equipas sub-19, disputam-se a 20 de abril, em Nyon, na Suíça, onde se joga igualmente a final, quatro dias depois.