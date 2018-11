FC Porto perde na Hungria para a Taça da Europa de basquetebol

Por Lusa | 19:20

O FC Porto saiu hoje derrotado da visita aos húngaros do Alba Fehervar (72-70), na quarta jornada do grupo F da Taça da Europa de basquetebol, somando a terceira derrota na prova.

Depois de ter vencido na última ronda o Rilski (88-81), na Bulgária, os 'dragões' não conseguiram dar sequência à primeira vitória na prova e somaram novo desaire, seguindo no terceiro posto com cinco pontos.

Já o Alba somou a quarta vitória em outros tantos jogos e soma oito pontos, mais três do que os portistas e do que os italianos do Varese, que só jogam na quarta-feira, na receção aos búlgaros do Rilski, últimos com três.