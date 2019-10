FC Porto recebe Vitória de Setúbal e Benfica visita Vizela na Taça de Portugal

O FC Porto vai receber o Vitória de Setúbal e o Benfica vai visitar o Vizela, do terceiro escalão, na quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol, ditou o sorteio hoje realizado.

Os 'dragões', finalistas vencidos da última edição da prova, que conquistaram 16 vezes, recebem a formação setubalense nos 16 avos de final da Taça, cujos jogos estão agendados para o fim de semana de 24 de novembro.

O Benfica, que detém o recorde de títulos na Taça de Portugal (26) e divide a liderança da I Liga com o FC Porto, vai disputar a presença nos oitavos de final no terreno do Vizela, primeiro classificado da Série A do Campeonato de Portugal.