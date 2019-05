FC Porto treinou sem Casillas e Fabiano com vista ao jogo com Nacional

Por Lusa | 21:36

O FC Porto voltou hoje aos treinos no centro de estágios do Olival, em Vila Nova de Gaia, com os guarda-redes Iker Casillas e Fabiano de fora devido a problemas físicos.

Casillas, que sofreu há uma semana um enfarte agudo do miocárdio durante um treino, tendo sido submetido a uma intervenção cirúrgica de urgência, teve alta hospitalar na segunda-feira e está em "repouso domicílio", aponta o boletim clínico dos 'dragões'.

Por seu lado, Fabiano fez apenas treino integrado condicionado, com o guarda-redes senegalês Mouhamed Mbaye, da equipa B, a trabalhar com a equipa principal.