FC Porto vence Betis nos penáltis na Copa Ibérica

O FC Porto venceu hoje o Betis, por 5-4, no desempate por grandes penalidades, após um empate a um golo nas meias-finais da Copa Ibérica de futebol.

Em Portimão, Juanmi colocou os sevilhanos em vantagem, aos 13 minutos, mas Zé Luís empatou aos 31, levando a meia-final do torneio de pré-temporada para o desempate por penáltis, com o FC Porto a marcar cinco vezes, contra apenas quatro do Betis.

Na final, que se disputa no domingo, o FC Porto vai jogar com o vencedor da outra meia-final, entre Getafe e Portimonense, marcada para sábado.