Fecho da urgência pediátrica do Garcia de Orta é falência do Estado - bastonário

O bastonário da Ordem dos Médicos considera que o encerramento da urgência pediátrica do Garcia de Orta na noite de sábado representou uma "falência do Ministério da Saúde e do Estado", que está há meses sem resolver a situação.

Em declarações à agência Lusa, o bastonário Miguel Guimarães disse que vai escrever à ministra da Saúde a alertar novamente para a "grave carência" de pediatras no Hospital Garcia de Orta, em Almada, lembrando que se algum acidente acontecer naquele serviço de urgência terá de ser o Ministério da Saúde a assumir responsabilidades.

Miguel Guimarães adiantou ainda que vai dar conhecimento da carta enviada ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, "para que em ninguém fiquem dúvidas do que se está a passar no Garcia de Orta".