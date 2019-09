Federação europeia lembra bancos que baixas taxas de juro não são novas

A Federação Europeia de Bancos assinalou hoje que as baixas taxas de juro já são uma realidade na Europa "há 10 anos", pelo que as instituições bancárias, incluindo as portuguesas, já deviam ter "diversificado os seus serviços".

"Este não é o primeiro ano em que estamos a viver com taxas de juro baixas, já existem há 10 anos. Por isso, muitos bancos já diversificaram os seus serviços", afirmou o presidente executivo da Federação Europeia de Bancos (EBF, sigla em inglês), Wim Mijs.

Em entrevista à agência Lusa, em Bruxelas, o responsável comentou as recentes preocupações manifestadas pelos bancos portugueses sobre a manutenção de reduzidas taxas de juro, referindo que "se o modelo de negócio [dos bancos] só se baseia nisso, então sim, terão problemas porque não diversificaram os seus serviços".