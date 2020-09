Feira do Livro de Lisboa mantém volume de vendas com menos visitantes

O volume de vendas da Feira do Livro de Lisboa, este ano, foi semelhante ao das duas últimas edições, apesar de a afluência de visitantes ter caído para metade, segundo estimativas da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL).

A quebra no número de visitantes superou, ainda assim, as expectativas da APEL, dentro do que seria expectável, por causa da pandemia da covid-19.

"Não sendo possível apurar números finais, mas somente tendências, sabemos que, de uma forma generalizada, o volume de vendas se terá traduzido em valores aproximados aos das últimas duas edições", afirma a APEL, especificando que editores e livreiros viram nesta edição da feira do livro alguma revivificação do mercado.