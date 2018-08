Feira do Vinho do Dão de Nelas agradece a viticultores afetados pelos incêndios

Por Lusa | 17:04

A 27.ª edição da Feira do Vinho do Dão de Nelas vai "dizer um muito obrigado público" aos viticultores que foram afetados pelos incêndios de 2017 e que participam no certame, disse hoje a vice-presidente da Câmara.

"Vamos chamar ao palco alguns dos viticultores afetados pelos incêndios de 2017, no sentido de lhes dar publicamente o nosso enorme obrigado e o nosso enorme bem-haja pela coragem, pela resiliência que demonstram não abandonando as suas propriedades", explicou Sofia Relvas.

A vice-presidente da autarquia de Nelas recordou que os viticultores "fizeram já um conjunto de reinvestimento nas suas propriedades e que muitos deles ainda nem sequer receberam nada das compensações" que estão prometidas.