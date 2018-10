Feira inaugura novos murais em roteiro de arte urbana que também inclui Vhils

Por Lusa | 16:43

A Câmara de Santa Maria da Feira inaugurou hoje os murais que venceram o concurso de arte urbana para criadores do Norte de Portugal e Galiza, iniciando assim um roteiro local que já integra uma obra de Vhils.

Das quatro obras que fazem parte do novo percurso temático, duas já decoravam espaços do concelho há alguns anos e outras duas são novas, resultando do concurso de "street art" promovido pela autarquia, no âmbito da iniciativa que reconhece Santa Maria da Feira como Capital da Cultura do Eixo Atlântico em 2018.

"Quisemos dar esta oportunidade a jovens artistas com idade inferior a 30 anos e, entre as 20 propostas que recebemos, escolhemos duas que ajudam a promover uma outra perceção do espaço público, não só na sua componente de paisagem urbana, mas também enquanto obra de arte em si mesmo", declarou à Lusa o presidente da autarquia, Emídio Sousa.