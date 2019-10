Feirense vence e deixa Tondela fora da Taça de Portugal

O Feirense, da II Liga, afastou hoje o Tondela na terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol, ao vencer a equipa do primeiro escalão, em casa, por 3-0.

Fábio Espinho, aos três minutos, Fati, aos 45+1, e Christian, aos 69, fizeram os golos que colocaram a equipa de Santa Maria da Feira na quarta ronda, num jogo que o Tondela terminou reduzido a 10 unidades, devido à expulsão de Pité por acumulação de cartões amarelos, aos 78.

Depois da eliminação do Sporting, detentor do troféu, que perdeu na quinta-feira no terreno do Alverca, do Campeonato de Portugal, por 2-0, a terceira ronda já fez mais três vítimas no escalão principal: Vitória de Guimarães, Tondela e Desportivo das Aves.