‘Feito em’ Trás-os-Montes

Os portugueses deveriam mudar regularmente de regiões produtoras de mel.

Por Edgardo Pacheco | 18:14

Nos vinhos e nos queijos, os portugueses ainda têm critério na escolha dos produtos, mas, por exemplo, no que toca a mel, a coisa funciona mais pela velha regra do hábito. O País tem méis que nunca mais acaba e tem – se não nos falha o rigor – nove denominações de origem protegida (DOP) para o produto, mas há gente que passa a vida toda a consumir a mesma marca ou o mel da mesma região.



Ninguém no seu perfeito juízo faz uma profissão de fé a uma marca de vinho ou a um tipo de pão, mas quanto a mel a relação é uma tristeza.



É pena, porque a existência das tais nove DOP quer dizer que um mel do Minho não tem nada a ver com um mel da ilha da São Miguel. E isto porque a flora de cada local dá origem a produtos muito diferentes. Nuns teremos notas de eucalipto, noutros flores de incenso; nuns temos um adocicado ligeiro, noutros umas curiosas e suaves notas picantes.



Ora, o denominado Mel do Parque Montesinho, com DOP e certificado de produção biológica, é verdadeiramente cativante pela sua intensidade aromática. Produzido a 1475 metros de altitude, tem sempre notas de flores e frutos, com sabores que se prolongam indefinidamente.



Nisto é bem diferente.