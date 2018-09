FESAP não aceita congelamento de salários e está disponível para negociar

Por Lusa | 17:09

O secretário-geral da Federação Sindical da Administração Pública (FESAP), José Abraão, disse hoje não aceitar "qualquer congelamento" de salários, mas garantiu que a estrutura sindical aguarda a contraproposta do Governo e que está disponível para negociar.

"Dissemos ao Governo que não aceitamos qualquer congelamento de salários para o futuro, já chega de congelamentos", disse o responsável da FESAP, que falava aos jornalistas após uma reunião no Ministério das Finanças, em Lisboa, com a secretária de Estado da Administração e do Emprego Público, Maria de Fátima Fonseca, e com o secretário de Estado do Orçamento, João Leão.

No caderno reivindicativo da FESAP, entregue hoje ao Governo, consta a exigência de um aumento de 3,5% em todos os salários e pensões para 2019, bem como a atualização do subsídio de refeição para seis euros e a retoma dos 25 dias úteis de férias.