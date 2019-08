Festa literária abre hoje na Bahia com homenagem a Castro Alves, o poeta dos escravos

A terceira Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô) arranca hoje, em Salvador, na Bahia, com uma homenagem ao escritor brasileiro Castro Alves, conhecido como "poeta dos escravos", pela ampla defesa da abolição da escravatura na sua obra.

Organizada pela Fundação Casa de Jorge Amado, a Flipelô mistura literatura, arte e gastronomia no Pelourinho, sítio histórico localizado no centro da cidade de Salvador, no estado brasileiro da Bahia.

A diretora da Fundação Casa de Jorge Amado, Ângela Fraga, contou à Lusa que a Flipelô foi inspirada na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), organizada desde 2003 nesta cidade do Estado do Rio de Janeiro, mas tem como particularidade a valorização da cultura regional e atividades totalmente gratuitas para o público.