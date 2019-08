Festa literária em Salvador encerra com espetáculo em homenagem ao escritor Jorge Amado

Um espetáculo da dupla António Carlos e Jocafi em homenagem ao escritor brasileiro Jorge Amado encerrou no ultimo domingo a 3.ª edição da Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), em Salvador, no Brasil.

Neste ano o evento teve a sua programação construída em torno da obra de Castro Alves e da sua contribuição para a literatura de lingua portguesa.

A diretora da Fundação Jorge Amado, Angela Fraga, disse, em entrevista à Lusa, que o evento atingiu um público igual ou superior ao da edição anterior, de 80 mil pessoas.