Festival A Porta fecha programação para Leiria com mini-festival em 'chalet' do século XIX

O festival A Porta vai transformar um 'chalet' de Leiria, construído no século XIX, no cenário de um mini-festival que mostrará, no dia 20 de junho, muitos dos novos projetos musicais que nasceram na cidade, recentemente.

A novidade hoje divulgada fecha o programa do festival que acontece entre 14 e 23 de junho. Segundo informação divulgada pela organização, a intenção é transformar a Villa Portela, no centro de Leiria, em Villa Omnichord, numa "carta branca" dada à editora Omnichord Records, que nos últimos anos lançou projetos como First Breath After Coma, Surma, Whales ou Nice Weather For Ducks.

Durante a tarde e noite do dia 20, entre outros nomes da editora, vão atuar no 'chalet' os Whales, Jerónimo, Few Fingers, Labaq, Obaa Sima e ainda um projeto especial criado por Surma, Joana Guerra e João Hasselberg.