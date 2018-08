Festival Bons Sons abre palcos a bandas imaginárias criadas em Cem Soldos

Por Lusa | 19:47

Até domingo há bandas imaginárias a subir ao palco principal do festival Bons Sons no âmbito de um projeto que desafia os festivaleiros de Cem Soldos, no concelho de Santarém, a criarem a sua própria banda.

Do armazém de Cem Soldos, no distrito de Santarém, saem, por estes dias, "bandas às dezenas", naquilo que Johnny de Almeida considera um verdadeiro festival "dentro de outro festival".

Na prática trata-se de "um festival de bandas imaginárias", desenvolvido por Johnny de Almeida e Catarina Serafim, integrado no programa de atividades paralelas do Festival Bons Sons, que na quinta-feira abriu portas na aldeia de Cem Soldos, onde decorre até domingo.