Festival Circular de Vila do Conde arranca com exposição evocativa dos 15 anos

A 15.ª edição do Circular Festival de Artes Performativas de Vila do Conde arranca esta quinta-feira com uma evocação dos 15 anos do evento, através de uma exposição que destaca o envolvimento do público.

Os responsáveis pela organização do certame, que acontece de 19 a 28 de setembro, na cidade de Vila do Conde, no distrito do Porto, consideram ter reunido "um programa eclético e multidisciplinar que inclui espetáculos únicos que atravessam várias áreas artísticas como a dança, a música, o teatro, a 'performance' ou o pensamento crítico".

Antes da apresentação desses espetáculos, vários deles em estreia nacional, a longevidade do festival será assinalada através da exposição "De volta. 15 anos do Circular", da autoria de Susana Medina, que reúne um conjunto de documentos, que espelham os processos de envolvimento do público nas anteriores edições.