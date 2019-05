Festival da Gamboa em Cabo Verde arranca sexta-feira com polémica no cartaz

O Festival da Gamboa, que anualmente se realiza nesta praia da capital de Cabo Verde, arranca na sexta-feira com nomes como Boss AC e Tabanka Djaz, mas é a saída do artista MC Tranka Fulha do cartaz que marca o evento.

Trata-se da 27.ª edição do Festival da Gamboa, que inicialmente contava com a participação de MC Tranka Fulha, nomeadamente para o Gamboa Jovem, mas que foi afastado pela organização, para dar lugar ao vencedor do Festival de Novos Talentos.

Para o Gamboa Jovem estão previstos nomes como Romeu di Lurdes, Trakinuz, Ras Jahknow, Zé Espanhol e Hélio Batalha.