Festival de animação leva artes circenses e música às ruas das Caldas da Rainha

A música e as artes circenses vão invadir as ruas da cidade das Caldas da Rainha nos meses de julho e agosto, no âmbito do Festival Caldas Anima que, pela primeira vez, se estende à música eletrónica.

O Caldas Anima 2019 volta a apostar "nos espetáculos de rua, sobretudo ao nível do novo circo e do mimo", disse hoje à agência Lusa Carlos Mota, diretor de programação do festival "de alegria e animação que todos os anos monta arraial na cidade, durante quase dois meses".

As ruas e praças das principais zona de comércio, bem como outras de bairros mais periféricos, vão transformar-se, a partir de julho, em "palcos de experimentação e de oferta, uma oferta cultural diferenciadora", com a apresentação de "artistas e companhias nacionais e estrangeiras", algumas das quais "já premiadas na vizinha Espanha", explicou o diretor do Centro Cultural e de Congressos (CCC) das Caldas da Rainha, organizador do evento.