Festival de Barroselas anuncia Autopsy como cabeças de cartaz em 2020

O festival de música de Barroselas anunciou hoje a banda norte-americana Autopsy como primeiro cabeça de cartaz da edição de 2020, que se vai realizar entre 29 de abril e 02 de maio.

Numa publicação nas redes sociais, a organização do festival que vai para a sua 23.ª edição revelou o nome do primeiro grupo de 2020 através de uma imagem.

Também hoje, o festival holandês Netherlands Deathfest anunciou a participação de Autopsy no evento do próximo ano, salientando que são raras as ocasiões para ver o conjunto ao vivo, havendo apenas duas datas confirmadas para a banda, em 2020.