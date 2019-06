Festival de Dança Paralelo mostra espetáculos "Farde-Moi" e "Uníssono" em Ponta Delgada

Os espetáculos "Uníssono -- Composição para cinco bailarinos" e "Farde-Moi" são os primeiros anúncios do Paralelo -- Festival de Dança, que acontece em Ponta Delgada de 27 a 29 de setembro e de 03 a 05 de outubro.

Pela programação da segunda edição do festival vão passar, no dia 28 de setembro, o espetáculo de dança contemporânea "Uníssono -- Composição para cinco bailarinos", do coreógrafo português Victor Hugo Pontes, e ainda "Farde-Moi", um espetáculo da companhia franco-italiana MF, agendado para dia 04 de outubro, ambos no Teatro Micaelense, revelou à agência Lusa a organização do evento.

Em "Uníssono -- Composição para cinco bailarinos", Victor Hugo Pontes mostra que "nenhum objeto artístico e´ distinguível das pessoas que o compõem, e que qualquer ocorrência artística e´ essencialmente única", explica a sinopse do espetáculo.