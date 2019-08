Festival de Locarno começa hoje com cinema português na competição oficial

O Festival de Cinema de Locarno começa hoje, na Suíça, e contará com filmes dos realizadores portugueses Pedro Costa, Basil da Cunha e João Nicolau, na competição internacional.

Pedro Costa, que recebeu em 2014 o prémio de melhor realização com "Cavalo Dinheiro", regressa agora ao festival com "Vitalina Varela", sobre uma mulher cabo-verdiana que chegou a Portugal em 2013, três dias depois da morte do marido.

O filme fará a estreia mundial em Locarno, no dia 14, e tem garantida distribuição e estreia em 2020, nos Estados Unidos. Pedro Costa conheceu Vitalina Varela quando rodava "Cavalo Dinheiro", acabando por incluir parte da história dela na narrativa.