Festival de Macedo de Cavaleiros quer entrar no roteiro ibérico da música tradicional

O Festival Internacional de Música Tradicional de Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança, pretende ser uma escala obrigatória no roteiro da música tradicional, e conquistar novos públicos da Península Ibérica, disse hoje à Lusa fonte da organização.

"Esta 19.ª edição pretende cimentar a posição do festival como de visita obrigatória no roteiro dos fãs da música tradicional, mas também conquistar novos públicos vindo, principalmente da vizinha Espanha", avançaram hoje os promotores do evento.

O festival decorre entre os dias 23 a 25 de agosto, com um cartaz diversificado e juntando outras artes tradicionais, como as danças e as máscaras.