Festival de surf atrai pessoas de todo o mundo à Figueira da Foz

Por Lusa | 16:18

O ambiente descontraído, longe da azáfama das competições, tem atraído cada vez mais estrangeiros ao Gliding Barnacles, festival que junta música, gastronomia e artes plásticas para dar a conhecer a Figueira da Foz como destino de surf.

Por estes dias, na praia do Cabedelo, na Figueira da Foz, há uma enchente de caravanas e carrinhas com 'longboards', ouve-se música e sente-se o cheiro a sardinha assada que foi hoje o almoço dos mais de 300 participantes estrangeiros que rumaram este ano até ali para a quinta edição do Gliding Barnacles.

Num ambiente relaxado e longe da azáfama e pressão das competições de surf, há muita conversa, concertos, arte e também muitas ondas, num festival que procura resgatar o espírito fundador do surf, num evento não competitivo focado no 'longboard', onde se junta gente não apenas de Portugal, mas do estrangeiro, seja do Brasil, Austrália, Nova Zelândia ou Estados Unidos.