Festival de Teatro de Almada homenageia Carlos Avilez em edição com 38 espetáculos

O 36.º Festival de Teatro de Almada vai homenagear o encenador Carlos Avilez, numa edição que, entre 04 e 18 de julho, vai acolher 38 espetáculos, incluindo o regresso ao palco de Maria de Medeiros, anunciou hoje a organização.

Num festival com uma já habitual intensa presença internacional, Almada vai também assistir às estreias de uma adaptação pela companhia de teatro residente de "Se é Isto um Homem", de Primo Levi, com encenação de Rogério de Carvalho e interpretação de Cláudio da Silva, bem como de "O Sonho", de Strindberg, encenado por Carlos Avilez e apresentado pelo Teatro Experimental de Cascais.

A atriz portuguesa Maria de Medeiros vai partilhar o palco do Teatro Municipal Joaquim Benite com Bulle Ogier (que entrou em filmes como "O Charme Discreto da Burguesia", de Buñuel, e protagonizou "L'Amour Fou", de Jacques Rivette) nos dias 07 e 08 de julho em "Un Amour Impossible", que parte do romance de Christine Angot, numa encenação de Célie Pauthe que se estreou em Paris em 2017.