Festival European Blues Challenge gera impacto de 2 ME em Ponta Delgada

Por Lusa | 16:02

O festival European Blues Challenge (EBC) reúne em Ponta Delgada cerca de mil pessoas, a partir de quinta-feira, estimando-se um retorno económico de dois milhões de euros, disse hoje à agência Lusa fonte da organização.

António Monteiro disse à agência Lusa que o impacto económico direto e indireto dos europeus e norte-americanos na ilha de São Miguel se fará sentir na hotelaria, restauração e 'rent-a-car', havendo "muita gente que vai viajar para outras ilhas durante oito a dez dias".

Além da visibilidade que o evento gera dos Açores, em termnos turísticos, a organização declara que são cerca de 130 os músicos oriundos dos 22 países que participam no concurso, havendo ainda 14 músicos das bandas portuguesas que asseguram o primeiro dia do festival, em nome do país organizador.