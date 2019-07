Festival gótico Extramuralhas junta 14 bandas internacionais em Leiria e no Mosteiro da Batalha

Catorze bandas internacionais atuam este ano na décima edição do festival Extramuralhas, que se realiza de 29 a 31 de agosto, em Leiria, chegando, pela primeira vez, ao Mosteiro da Batalha.

Na abertura, os italianos Ashram tocam no monumento Património Mundial da Humanidade da Batalha. É a principal novidade do festival, que conta com bandas da Suécia, Inglaterra, Bélgica, França, Hungria, Canadá e Estados Unidos da América.

"Com o Castelo de Leiria em obras e com a consequente passagem do festival Entremuralhas para Extramuralhas", realizando-se, pelo segundo ano, no centro de Leiria, "ficámos órfãos, ainda que circunstancialmente, do local que dava o epíteto de 'festival gótico' ao nosso evento", explica o presidente da associação Fade In, responsável pela organização, em conjunto com a Câmara de Leiria.