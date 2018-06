Festival Literário de Macau anuncia nova direção executiva e de programação

Por Lusa | 15:15

O jornalista e escritor Carlos Morais José e a artista plástica Alice Kok vão integrar a direção do Festival Literário de Macau a partir da próxima edição, a oitava do Rota das Letras, foi hoje anunciado.

De acordo com um comunicado, Carlos Morais José irá assumir funções como diretor de programação. Já Alice Kok, presidente da Associação Arts For All, irá ocupar o cargo de diretora executiva.

Em março último, o então diretor de programação do Festival Literário de Macau, Hélder Beja, anunciou que iria abandonar o cargo "imediatamente após o fim da sétima edição" do evento, uma decisão que atribuiu ao cancelamento da presença de três autores.