Festival Materiais Diversos abre com espetáculo de Tania el Khoury sobre refugiados

A artista libanesa Tania el Khoury abre a 10.ª edição do Festival Materiais Diversos no dia 27 de setembro, em Minde (Alcanena), com a estreia nacional de "As Far as My Fingertips Take Me", anunciou hoje a organização.

Na apresentação da edição do Festival Materiais Diversos (FMD), que vai decorrer em Minde, em Alcanena e no Cartaxo, no distrito de Santarém, entre 27 de setembro e 05 de outubro, a diretora artística da Materiais Diversos, Elisabete Paiva, anunciou mais de 60 atividades e 17 espetáculos, cinco deles em estreia absoluta e quatro em estreia nacional, com a participação de 150 artistas.

A apresentação desta edição "celebrativa" decorreu no Museu da Aguarela Roque Gameiro, em Minde, o espaço que vai acolher o espetáculo de arranque do festival, na primeira apresentação em Portugal da performance da "premiada artista libanesa" que questiona "a atual condição dos refugiados na Europa e a sua relação com os europeus".