Festival Sete Sóis Sete Luas leva mediterrâneo e lusofonia a dez cidades portuguesas

O Festival Sete Sóis Sete Luas (FSSSL), "um encontro de culturas do mundo mediterrâneo e lusófono", decorre em dez cidades portuguesas, de junho a setembro, e a programação foi apresentada hoje na Fábrica da Pólvora de Barcarena, em Oeiras.

Mafra, Castelo Branco, Alfândega da Fé, Pombal, Elvas, Odemira, Castro Verde, Ponte de Sôr e Vila do Porto, nos Açores, recebem a 27.ª edição do festival, que "vai apostar especialmente na produção multicultural, com três diferentes projetos, sempre na tentativa de aproximar os povos e dar a conhecer o mundo mediterrâneo e lusófono", explicou o diretor do festival, Marco Abbondanza, à agência Lusa.

O FSSSL, que vai passar por mais de 30 cidades do mundo, em países como Brasil, Cabo Verde, Croácia, França, Itália, Marrocos, Portugal, Eslovénia, Espanha e Tunísia, apresenta os agrupamentos musicais originais Med.Arab.Jewish 7Sois Orkestra, Les Voix des 7Sois e Orkestra Popular des 7Luas, compostos por músicos provenientes dos dez países da rede cultural do FSSSL.