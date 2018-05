Fiel amigo de Harry Potter casa em Itália com a “muggle” Angela Jones

Matthew Lewis, que deu vida à personagem Neville Longbottom na saga "Harry Potter", utilizou a sua conta pessoal do Twitter para anunciar que se casou, esta segunda-feira, com Angela Jones. O ator, de 28 anos, partilhou uma fotografia do casamento, que aconteceu em Itália, e na descrição mencionou que a sua banda preferida "Artic Monkeys" atuou naquele país exatamente no mesmo dia do casamento.



"Não só perdi o concerto dos Artic Monkeys em Los Angeles, como eles atuaram em Itália no mesmo dia em que lá estávamos e a minha mulher me fez casar com ela em vez de irmos ao concerto. Estou furioso", partilhou Matthew no seu tweet.

Not only did I miss @ArcticMonkeys in LA but they were performing in Italy at the same time we were there and my wife made me get married instead. Fuming. pic.twitter.com/VEZfTkizBa