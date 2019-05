Filha de Dias Loureiro obrigada a apresentar-se às autoridades após escândalo de corrupção

Catarina Loureiro, filha do antigo ministro Dias Loureiro, terá que se apresentar a cada duas semanas perante as autoridades devido às suspeitas de corrupção que recaem sobre o seu marido e o seu sogro, indica o jornal El Mundo.

Raúl Morodo, o seu sogro e ex-embaixador de Espanha na Venezuela, e Alejo, o seu marido, são suspeitos de lesar a empresa pública de petróleos da Venezuela (PDVSA) em 3,8 milhões de euros. Segundo Alejo, que é advogado, os pagamentos que recebeu destinavam-se a implementar a PDVSA em Portugal e Espanha, o que nunca ocorreu.

Nos documentos que detalham as transferências e a que o El Español teve acesso, lê-se que se devem a "assessorias no serviço de assessoria jurídica e gestão legal de documentação em matéria de direito mercantil, fiscal e contabilístico no Reino de Espanha e Portugal à Petróleos da Venezuela e ao Ministério da Energia e Petróleos".

Segundo o El Español, Morodo fazia uma dupla faturação do dinheiro recebido da Venezuela: cobrava metade dos honorários através da sua sociedade de advogados em Espanha e outra metade com uma empresa sediada no Panamá. Eram duas faturas pelo mesmo serviço.

O pai Raúl Morodo foi embaixador de Espanha na Venezuela entre 2004 e 2008. A primeira transferência da PDVSA com destino aos Morodo data de agosto de 2008, depois de deixar o cargo. Os pagamentos terminam em 2013.

As transferências aconteciam através de uma empresa chamada Furnival Barristers, com sede no Panamá e uma conta no Credit Suisse. A imprensa espanhola detalha que eram autorizadas por Rafael Ramírez, ex-presidente da PDVSA. Nos Estados Unidos, Ramírez está a ser investigado por corrupção e suspeita-se que tenha branqueado capitais procedentes do narcotráfico.

Quando criada, a Furnival Barristers estava sob a presidência formal de Edith Olivé Bocanegra, cujo nome enquanto fiduciária surge nos Papéis do Panamá. Em 2016, já com dinheiro proveniente da PDVSA, a presidência passou para Alejo Morodo.

A sua mulher, Catarina Loureiro, afirmou num comunicado que não tinha sido detida: "Perante as notícias que estão a ser veiculadas por meios de comunicação social em Portugal, venho informar e desmentir categoricamente que tenha sido detida ou chamada a prestar declarações em qualquer investigação policial."

O El País indica que as autoridades suspeitam que Loureiro participou no processo de branqueamento de capitais, ajudando o marido, o sogro, e um casal venezuelano.