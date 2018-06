Lisa Marie Presley acusa o gestor Barry Siegel de enriquecer à custa da fortuna deixada pelo rei do rock.

17:07

A filha de Elvis Presley, Lisa Marie Presley, considera que Barry Siegel, responsável pela gestão do dinheiro, geriu de forma irresponsável a fortuna que ela tinha herdado após a morte do eterno rei do rock. Uma herança que chegou a estar avaliada em 100 milhões de dólares, ou seja, cerca de 86 milhões de euros).