Pedro Costa e Sara Rocha casaram a 15 de setembro.

09:53

Pedro Costa, filho de António Costa, e a mulher, Sara Rocha, escolheram o Quénia para passar a lua de mel.O casal, que deu o nó a 15 de setembro, tem partilhado com os amigos e familiares fotografias da viagem, nomeadamente em parques naturais que visitam, revelando um ar de plena felicidade.Recorde-se que, apesar de ter sido uma cerimónia religiosa, os noivos casaram-se com disparidade de culto, dado que o filho do primeiro-ministro não é católico.