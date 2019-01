Filho de Bolsonaro diz que movimentações suspeitas são de compra e venda de apartamento

Por Lusa | 05:34

O senador e filho do Presidente do Brasil disse no domingo que as movimentações suspeitas no valor de cerca de 280 mil euros nas suas contas bancárias dizem respeito a uma compra e venda de um apartamento.

De acordo com a TV Globo, os depósitos ocorreram entre junho e julho de 2017 numa agência bancária situada dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.

Segundo a investigação, os depósitos foram sempre do mesmo valor, dois mil reais (468 euros), até um total de cerca de 22 mil euros durante os dois meses em causa.