Filho de Bolsonaro pede a apoiantes que defendam políticas conservadoras do Governo

O deputado brasileiro Eduardo Bolsonaro, filho do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, pediu na sexta-feira aos seus apoiantes que defendam as políticas conservadoras do Governo e respondam com sarcasmo à esquerda.

"Quando você começa uma discussão com pessoas deste tipo [de esquerda] você não pode fazer um debate sério. Você não tem como contradizer então tem que ser sarcástico (...) Faz um meme", declarou Eduardo Bolsonaro, na abertura da primeira Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC) organizada no Brasil.

O evento é uma versão local do maior encontro conservador do mundo, a Conferência de Ação Política Conservadora, realizado pela União Conservadora Americana, em Washington, desde 1973.