"Trumpista", filho de imigrantes brasileiros candidato em defesa do "sonho americano"

Em "representação e em defesa do sonho americano", o republicano George Santos, filho de imigrantes brasileiros nascido em Nova Iorque, procura a eleição para o Congresso dos Estados Unidos nas intercalares de terça-feira.

Um fiel apoiante do ex-presidente Donald Trump, George Santos é tudo menos um candidato republicano convencional: é jovem (34 anos), descendente de emigrantes nascido no seio de "uma família pobre" no bairro de Queens e homossexual. Contudo, rejeita rótulos, porque não "farão diminuir os impostos dos eleitores".

Em entrevista à Lusa, afirmou querer proteger o sonho americano para as gerações futuras, o mesmo sonho que levou os seus pais a deixarem o Brasil e a procurarem uma vida melhor nos Estados Unidos.